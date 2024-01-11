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İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 571 şüpheli yakalandı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
İstanbul'da asayiş uygulaması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 20.00-22.00'de kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1759 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1366 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Toplam 188 bin 736 kişiye genel bilgi taramasının yapıldığı denetimlerde, farklı suçlardan aranan 571 şüpheli ile yoklama kaçağı 140 kişi yakalandı, 436 zanlı gözaltına alındı.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda 34 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 238 fişek, 2 kilo 869 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği tespit edilen 664 bin 380 lira, 15 bin 230 avro ve 1135 dolar ele geçirildi.

Halka açık 495 yerin denetlendiği uygulamada, bir iş yeri ve 26 kişiye işlem yapılarak 19 bin 580 lira ceza kesildi.

Uygulama kapsamında 12 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.

Denetimlerde, 29 bin 372 araç ve 1412 motosiklet kontrol edildi, bunların 2 bin 50'si ile 18 sürücüye ve 8 valeye işlem yapıldı, 5 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 839 bin 369 lira ceza uygulandı.

  • asayiş uygulaması
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