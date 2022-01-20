İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da asayiş uygulaması! Yüzlerce kişi gözaltı alındı
Güncel

İstanbul'da asayiş uygulaması! Yüzlerce kişi gözaltı alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 02:47 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 03:07
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 186 noktada 1895 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1820 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 147 bin 177 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli ile yoklama kaçağı 395 kişi yakalandı.

Aramalarda 39 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 13 adet kurusıkı tabanca ve 227 fişek, 4 kilo 311 gram uyuşturucu madde, 339 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi.

Uygulamada 1036 umuma açık yer denetlenirken 13 iş yerine idari işlem yapıldı, 3 bin 674 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 19 bin 796 araç ve 902 motosiklet kontrol edildi. 733 araç ve motosiklet ile 47 sürücüye işlem yapıldı, 168 bin 763 lira para cezası uygulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.