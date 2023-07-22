İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da asayiş uygulamasında 469 şüpheli yakalandı
Güncel

İstanbul'da asayiş uygulamasında 469 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 469 şüpheli yakalandı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 07:44 - Güncelleme:
İstanbul'da asayiş uygulamasında 469 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 216 noktada 1792 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1704 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 156 bin 480 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 469 şüpheli ile yoklama kaçağı 151 kişi yakalandı.

Aramalarda 44 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 152 fişek, 1 kilo 522 gram uyuşturucu, 194 uyuşturucu hap, 146 sentetik ecza ile bundan sağlandığı tespit edilen 5 bin 385 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 539 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda 17 bin 700 araç ve 1177 motosiklet denetlenirken 886 araç ve motosiklet ile 38 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 442 bin 15 lira para cezası kesildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.