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  • İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı
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İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA7 Eylül 2021 Salı 10:07 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 10:08
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir özel hastanede, Kovid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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