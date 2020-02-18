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İstanbul'da az bulutlu hava etkili oluyor

Kentte bugün az bulutlu hava hakim olurken sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 13 derece olması öngörülüyor.

AA18 Şubat 2020 Salı10:06 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:06

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.

İstanbul’da bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yarın hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 13 derece; perşembe yağmurlu ve en düşük 5, en yüksek 11 derece olması öngörülüyor.

Cuma günü yağmurlu hava tahmin edilirken sıcaklığın en düşük 6, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

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