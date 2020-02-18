İstanbul'da az bulutlu hava etkili oluyor

AA 18 Şubat 2020 Salı10:06 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:06

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.

İstanbul’da bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yarın hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 13 derece; perşembe yağmurlu ve en düşük 5, en yüksek 11 derece olması öngörülüyor.

Cuma günü yağmurlu hava tahmin edilirken sıcaklığın en düşük 6, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.