İstanbul'da babasına bombalı paket gönderen sanığın cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Maltepe'de babasına ait bir iş yerine bombalı paket göndererek, meydana gelen patlamada babası ile 2 çalışanın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Alican Kurdaş'ın davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin kararına karşı sanık Kurdaş'ın avukatı ile cumhuriyet savcısının istinaf talebinde bulunduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin kurduğu hükümde, usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirtilen kararda, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedildi.

Ceza dairesinin kararında, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği aktarıldı.

Bu kararla, sanık Alican Kurdaş'ın 35 yıllık hapis cezası onanmış oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla gelen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Alican Kurdaş'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik, "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Temmuz 2018'de verdiği kararında, sanık Alican Kurdaş'ı babası Osman Özdemir Kurdaş'a yönelik "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Kurdaş'ın diğer şikayetçiler Sevgi Özcan'a karşı "olası kastla yaralama" suçundan 6 yıl hapis, şikayetçi Şahnur Ağaik'e karşı da aynı suçtan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, Kurdaş'a "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Muhabir : Filiz KınıkYayınlayan : Sevil Çelik 15:34 01/02/19