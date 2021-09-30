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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 51,19

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 51,19 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde oranın yüzde 37,32 olduğu belirtildi.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:47
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da baraj doluluk oranlarını açıkladı. Ekim ayı ile başlayacak ve mayısa kadar devam edecek olan yeni yağışlı mevsime girilirken İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37,32 olarak gerçekleşmişti. İSKİ'nin açıklamasında İstanbul'da yakın zamanda susuzluk tehlikesi öngörülmediği, önümüzdeki dönemde alınacak yağışlarla, barajlardaki su miktarının çok daha yukarılara çıkması beklendiği vurgulandı.

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