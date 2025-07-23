İSTANBUL 40°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,449
  • EURO
    47,5018
  • ALTIN
    4452.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da barış umudu! Masa yeniden Türkiye'de kuruluyor
Güncel

İstanbul'da barış umudu! Masa yeniden Türkiye'de kuruluyor

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşı durdurmak için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflara telkiniyle başlayan heyetler arası doğrudan görüşmelerin üçüncü turu bugün İstanbul'da yapılacak.

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 08:33 - Güncelleme:
İstanbul'da barış umudu! Masa yeniden Türkiye'de kuruluyor
ABONE OL

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turu bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski Rus heyetin başkanlığını yapacak. Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.

Müzakere merkezi yine İstanbul

Ukrayna'da Rus ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler

Rusya: Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerin yapılmasından yanayız

Rusya, gelişmeleri izlemekle yetindi... "Bölgede yükselen güç Türkiye"

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.