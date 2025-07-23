İstanbul'da barış umudu! Masa yeniden Türkiye'de kuruluyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turu bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski Rus heyetin başkanlığını yapacak. Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.

Müzakere merkezi yine İstanbul

Ukrayna'da Rus ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler

Rusya: Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerin yapılmasından yanayız

Rusya, gelişmeleri izlemekle yetindi... "Bölgede yükselen güç Türkiye"