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İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobildeki kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

  • AA
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Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda seyreden Tuna K. yönetimindeki 34 E 0883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan Osman D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bariyerlerin yola devrilmesi nedeniyle bir süre kontrollü geçişin sağlandığı yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

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