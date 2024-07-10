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  • İstanbul'da 'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı
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İstanbul'da 'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
İstanbul'da 'Bayğaralar' suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Bayğaralar" olarak ifade edilen suç örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

11 ADRESE OPERASYON

Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı yakaladı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 646 gram uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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