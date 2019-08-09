İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı
Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.
- DHA
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı. Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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