İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

<p> İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.</p> <p> Bu kapsamda, saat 07.45 Karaköy-Bostancı ile saat 07.30 Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği bildirildi.</p>
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