İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.

Bu kapsamda, saat 07.45 Karaköy-Bostancı ile saat 07.30 Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği bildirildi.