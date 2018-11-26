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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

  • AA
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İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemedi.

Bu kapsamda, saat 07.45 Karaköy-Bostancı ile saat 07.30 Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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