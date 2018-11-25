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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

  • AA
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Taksim Meydanı'nda düzenlenecek olan "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda saat 15.30'dan etkinlik bitimine kadar Zambak Sokak - Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi - Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak - Turnacı Caddesi, Yeniçarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi kesişimi ile Kumbaracı Yokuşu Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacak, trafik akımı İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek.

Gümüşsuyu istikameti ile Kazancı Yokuşu istikameti alternatif güzergah olarak belirlendi.

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