İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
- AA
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Yarın saat 17.00'den müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
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