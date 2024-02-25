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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 19:02 - Güncelleme:
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapalı olurken, pazartesi program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı da araç alımına kapalı olacak. 26 Şubat Pazartesi günü 06.00'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak.

Ayrıca Fatih ilçesi Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi, Ankara Caddesi."

  • SpotSirkeciKazlıceşme
  • YollarKapatilacak
  • RayliSistemAcilis

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