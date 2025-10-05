İSTANBUL 23°C / 14°C
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Güncel

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

5 Ekim 2025 Pazar 10:51
Filistin'e Destek Platformu tarafından bugün Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na yapılacak yürüyüş nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapanacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Alternatif yollar ise şöyle:

Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi.

  • İstanbul yürüyüş etkinliği
  • trafik düzenlemesi
  • alternatif güzergahlar

