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İstanbul'da beklenen sağanak başladı! AFAD uyardı

İstanbul'da beklenen sağanak yer yer etkisini göstermeye başladı. Cevizlibağ'da aniden bastıran yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. AFAD, İstanbullulara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
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Meteoroloji'nin günlerdir uyarılarda bulunduğu İstanbul'da yağış bazı ilçelerde etkisini göstermeye başladı.

Cevizlibağ'da aniden bastıran yağış hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Gün içinde kuvvetli yağışın etkisini artırması bekleniyor.

AFAD'dan SMS ile uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbullulara SMS ile dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

"İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" şeklinde SMS gönderildi.

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