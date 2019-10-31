İstanbul'da beklenen yağmur başladı
İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte yer yer sağanak etkili oluyor.
- İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı.
Kara bulutlarla kaplanan kentte gündüz geceye döndü. Sağanak yer yer etkili olmaya başladı.
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