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İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte yer yer sağanak etkili oluyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı.
 
Kara bulutlarla kaplanan kentte gündüz geceye döndü. Sağanak yer yer etkili olmaya başladı.

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