İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edildi.

Soruşturmada şüphelilerin, örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği anlaşılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 12 ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. gözaltına alındı.

Şüpheliler C.Y. ve L.G'nin makam odaları ile diğer şüphelilerin ikametlerindeki arama işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

PKK/KCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI VE MECLİS ÜYELERİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda belediyelere yerleştirildikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri başladı.

Gözaltındaki Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

İşlemleri başlayan zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.