İstanbul'da bir araç kundaklandı

Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta Ünal D'ye ait 34 NK 5465 plakalı otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Şüphelilerin bir araçla geldiği, otomobili yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Ünal D'nin, son 2 yılda kundaklanan dördüncü aracı olduğu öğrenildi.