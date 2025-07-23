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İstanbul'da bir kez daha barış masası kurulacak

İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapılacak Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri öncesi bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katılacak.

İHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
İstanbul'da bir kez daha barış masası kurulacak
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İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış görüşmeleri öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek olan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış görüşmeleri öncesi güvenlik önlemleri artırıldı.

İki ülke arasında bu akşam saat 19.00'da gerçekleştirilmesi beklenen barış müzakerelerini çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu yakından izliyor.

Öte yandan kritik toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması beklenirken, Rus heyetinin başkanlığını Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin; Ukrayna heyetine ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği öğrenildi.

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