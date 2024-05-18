İstanbul'da bir kişiyi alıkoyan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'da bir kişinin darbedilerek kaçırıldığı ihbarı sonrası çalışma yaptı.

Ekipler, bir otomobildeki 3 şüphelinin aracını durdurdukları M.A'yı darbederek zorla kendi araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin aracının Beylerbeyi civarında olduğunu tespit eden ekipler, park halindeki araca yapılan operasyonda 3 şüpheliyi yakalarken, mağdur M.A. da kurtarıldı.

Ekipler, mağdurla yaptıkları ilk görüşmede, zanlıların, bir kişiyi istismar ettiği iddiasında bulunarak kendisini kaçırdıklarını ve üzerinde bulunan 1000 doları aldıklarını, bankadan da 100 bin lira çekmesi konusunda kendisini zorladıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1000 dolar ile 42 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.