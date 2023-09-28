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  • İstanbul'da bir yolcu vapurdan denize düştü! Yardım çığlıkları...
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İstanbul'da bir yolcu vapurdan denize düştü! Yardım çığlıkları...

İstanbul'da bir yolcu, bindiği vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Yolcuya can simidi atan personel seferine devam ederken düşen yolcuyu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28 Eylül 2023 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
İstanbul'da bir yolcu vapurdan denize düştü! Yardım çığlıkları...

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Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan yolcu vapuruna binen Beyza B, başının dönmesi sonucu denize düştü.

Vapurdan kendisine can simidi atılan kadın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beyza B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vapurdan düşen kadına can simitlerinin atıldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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