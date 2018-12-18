İstanbul'da bisiklet yolları işgal altında

Kentteki birçok bisiklet yolunun yeterli ve güvenli olmadığını belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet yoluna park eden motorlu taşıt sürücülerine cezai işlem uygulanmadığı sürece benzer sorunların yaşanmaya devam edeceğini kaydetti.

BİRKAÇI KULLANILABİLİR DURUMDA

İstanbul’da bisikletli ulaşımı geliştirmek, sağlık, çevre ve ekonomiye katkı sağlamak için yapılan bisiklet yollarının kullanımlarına ilişkin ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların başında, motorlu taşıt sürücülerinin ve yayaların bisiklet yollarını bilinçsizce kullanmaları geliyor. Kent genelinde bulunan yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki bisiklet yollarından yalnızca birkaçı kullanılabilir durumda. Geriye kalan diğer yollar motorlu taşıt ve yaya işgali altında. O yerlerden biri de Gaziosmanpaşa ilçesinde Küçükköy Meydanı ile Alibeyköy arasındaki 2,7 Kilometrelik bisiklet yolu. Yalnızca bisiklet sürücülerinin kullanması gereken yol üzerinde motorlu taşıt parklarından otobüs durağına, yaya trafiğinden çöp konteynerine kadar birçok engel bulunuyor.

ARAÇLAR BİSİKLETLİLERİN HAKKINI GASP EDİYOR

Semt sakinleri bisiklet yollarının amacı dışında kullanımlarından dolayı rahatsız. Bisikletliler için ayrılan yolda, engeller bulunduğunu belirten bir semt sakini, "Normalde burası bisiklet yolu. Buradaki araçlar, bisikletlilerin hakkını gasp ediyor. Bu çöp konteyneri da öyle. Çöpçü boşaltmış çöpünü, konteyneri atmış buraya. Orada yeri var. Yerine koysa daha iyi. Herkes, herkesin hakkına tecavüz ederse işte böyle karışıklık olur. Ben rahatsızım bu durumdan. Şayet ben bisiklet kullanıyor olsaydım, bu yoldan asla geçemezdim. Mecburen caddeye çıkmak zorunda kalırdım. O da sakat iş, tehlikeli yani. Araçların nasıl kendi yolları varsa, bisikletlilerin de kendi yolu var. Onları engellememek lazım." dedi.

30 YILDIR BURADAYIM BİR BİSİKLETLİ GÖRMEDİM

Bölgede bisiklet yolunu kullananların olmadığını söyleyen bir kamyon sürücüsü, “Buranın bisiklet yolu olduğunu ve park yapmanın da yasak olduğunu biliyorum. Burada kaç kişi bisiklet kullanıyor. Bunun yapılmasının esas nedeni, buralara hep bina yapıldı. Bu arabalar nereye park edecek. Yeteri kadar otopark var mı, yok. Ben 30 yıldır bu mahallede oturuyorum, daha bir Allahın kulunu bisiklet kullanırken görmedim. Buraya bisiklet yolu neden geldi, bisiklet yoluna ihtiyaç yok. Birileri para kazanmak için ihtiyaç kendilerine böyle bir ihtiyaç doğurtuyor." şeklinde konuştu.

BİLİNÇSİZ KULLANIMLARLA BİSİKLET YOLLARI ANLAMSIZ HALE GELİYOR

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz ise İstanbul’un birçok noktasında benzer sorunların yaşandığını belirterek, "Bisiklet yollarının kullanımı konusunda herkese sorumluluk düşüyor. Burada görüldüğü gibi, çöp konteynerinin bir cebi var. Ancak belediye ekibi bu konteyneri yerine koymuyor. Bunu birkaç yerde daha yaşadık. Belediyenin temizlik işçileri bu konuda yeterince eğitilmemiş demek ki. Bu yollara toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması lazım. Eğer bu sağlanırsa bisiklet yolları da kullanılabilir, olur. Bu yol üzerine araç park edenler, bu yolun güvenli olmadığını gösteriyor. Bu da bisiklet yollarını anlamsız hale getiriyor. Bisiklet yolu güzergahında park eden sürücülere cezai işlem uygulanmadığı sürece benzer sorunlar yaşanmaya devam edecek" dedi.

PLASTİK ENGELLER BİSİKLET YOLUNA PARK EDEN SÜRÜCÜLER TARAFINDAN KIRILMIŞ

Bisiklet yolunu, motorlu taşıt yolundan ayıran plastik engellerin, yola park eden sürücüler tarafından kırıldığına dikkat çeken Suyabatmaz “Aslında birçok ülkede, beton ve yüksek engeller kullanılıyor. Böylece araçlar kesinlikle bisiklet yollarına giremiyor. Bizde de öyle olması gerekiyor. Bu şekilde küçük plastik engellerle, eğitimsiz sürücülerimizi maalesef eğitmemiz çok mümkün görünmüyor" diye konuştu.

Suyabatmaz’a göre, kent genelindeki birçok bisiklet yolu yeterli ve güvenli değil. Bisikletin ve bisiklet yollarının, insanların kişisel sağlıkları ve ekonomileri için bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Suyabatmaz, “Bisiklet ve yolları ülkemiz için ayrıca ciddi bir ekonomik kazanç. Sadece petrol için 80 milyar dolar civarında bir para harcanıyor. Bunun büyük bir miktarı ulaşım için. Şayet bisiklet ulaşım aracı olarak kullanılır ve yaygınlaşırsa, bu 80 milyar doların azalması da mümkün olacak. Böylece cebimize de bir miktar para kalmış olacak. Bazı kişiler için bu, ayda bin lirayı buluyor. İşe, okula, pazara, camiye giderken bisikletle bedava ulaşım yapma imkanımız var. Yeter ki güvenli bisiklet yolları olsun ve sürücüler bisikletlilere saygı göstersin" dedi.

Bisiklet yollarını güvenli bulmayan bisiklet sürücülerinin trafiğe bisikletleri ile çıkmaktan korktuğunu söyleyen Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hafriyat kamyonları özellikle dubaların üzerinden geçiyor. Yol üzerine park ediyorlar. Bu maalesef korkunç bir durum. Zaten trafikte saygı öğrenilmiş bir şey değil. Toplum mutlaka süreç içinde bisikletin önemini kavrayacaktır. Bu süreci hızlandırmamız lazım. Buna herkesin çok ihtiyacı var. Özellikle de ekonomik olarak buna herkesin ihtiyacı var ve olacak. Ancak bugün bisiklet yollarına yayalar giriyor. Bu bizim bir diğer sorunumuz. Araçların park etmesi ayrı bir sorun, yayaların girmesi motosikletlerin girmesi ayrı bir sorun. Avrupa’da olsanız bisiklet yolunda yürüdüğünüzde, şayet bisiklet yayaya çarparsa tazminatı yaya ödüyor."

YAYALAR DA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ GİBİ BİLİNÇSİZ

İstanbul’da sınırlı sayıda bisiklet yolunun kullanılabilir olduğunu ifade eden bir bisiklet sürücüsü de "Bisiklet, trafikteki araç sürücülerinin bilinçsizliğinden dolayı bizim için tehlike arz ediyor. Biz bisiklet sürücüleri fırsat buldukça bisiklet yollarını kullanmaya çalışıyoruz. Ama bu yollarda da yayalar bu yolları yürüme yolu olarak kullandıkları için bize tehlike yaratıyorlar. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum. İstanbul’da bisiklet sürmek biraz tehlikeli. Yayalar da araçlar sürücüleri gibi bilinçsiz" şeklinde konuştu.