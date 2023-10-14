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Güncel

İstanbul'da ''Büyük Filistin Yürüyüşü'' başladı

Milli İrade Platformunca, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen 'Büyük Filistin Yürüyüşü' başladı.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 17:49 - Güncelleme:
İstanbul'da ''Büyük Filistin Yürüyüşü'' başladı
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Sultanahmet'te gerçekleştirilecek yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı. Etkinliğe, kadın ve çocukların geniş katılım göstermesi dikkati çekti.

Eyleme katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda döviz ve pankart taşıdı.

Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, bu ülkeyi sloganlarla protesto etti.

Yürüyüşe geçen grup, etkinliğin tamamlanmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılacak.

Ayrıca, yürüyüş nedeniyle İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda tramvay seferlerinin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

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