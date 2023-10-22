İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da büyük miting: Filistin'e destek yağdı
Güncel

İstanbul'da büyük miting: Filistin'e destek yağdı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İstanbul Büyük Sancaktepe Mitingi'nde protesto edildi. Katılımcılar, 'Filistin için İsrail'e boykot', 'Siyonizmin oyununu bozacağız' pankartları taşıdı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 17:17 - Güncelleme:
İstanbul'da büyük miting: Filistin'e destek yağdı
ABONE OL

Gazze'ye Destek Platformunun düzenlediği Büyük Sancaktepe Mitingi'nde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Türk-Filistin bayrakları sallayan ve Gazze'ye destek sloganları atan katılımcılar, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir", "Filistin için İsrail'e boykot", "Kudüs Ümmetin kalbidir", yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Samandıra Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okudu.

Mitingi düzenleyen STK'ler adına konuşma yapan Sancaktepe Eğitime Destek Platformu Başkanı Osman Tokur, tarihte eşine ender rastlanan bir soykırımın, dünyanın gözü önünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu mitinge katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür eden Tokur, "Millet olarak tarihte her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldık. Siyonizme ve onun işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz. Zalim İsrail'in siyonist terör devletinin karşısında duracağız. Fedakar Kudüs sevdalıları, Gazze'deki çocuk, kadın katliamına sözüm ona, çağdaş dünya, kör ve sağır kalsa da bu muazzam insan seli, desteğini daima gösterecektir." diye konuştu.

Gazze'de insanlık onurunun iflas ettiğine dikkati çeken Tokur, "Gazze'deki çocuğun gözyaşını sileceğiz. Batı'yı yok olmaya mahkum edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize, Kudüs'ümüze, Gazze'mize desteğimizi en güçlü şekilde devam ettirme temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Filistinliler için hep birlikte dua edilen mitinge, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün yanı sıra bazı milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.