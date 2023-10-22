İstanbul'da büyük miting: Filistin'e destek yağdı

Gazze'ye Destek Platformunun düzenlediği Büyük Sancaktepe Mitingi'nde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Türk-Filistin bayrakları sallayan ve Gazze'ye destek sloganları atan katılımcılar, "Kudüs İslam'ındır", "Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir", "Filistin için İsrail'e boykot", "Kudüs Ümmetin kalbidir", yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Samandıra Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okudu.

Mitingi düzenleyen STK'ler adına konuşma yapan Sancaktepe Eğitime Destek Platformu Başkanı Osman Tokur, tarihte eşine ender rastlanan bir soykırımın, dünyanın gözü önünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu mitinge katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür eden Tokur, "Millet olarak tarihte her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldık. Siyonizme ve onun işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz. Zalim İsrail'in siyonist terör devletinin karşısında duracağız. Fedakar Kudüs sevdalıları, Gazze'deki çocuk, kadın katliamına sözüm ona, çağdaş dünya, kör ve sağır kalsa da bu muazzam insan seli, desteğini daima gösterecektir." diye konuştu.

Gazze'de insanlık onurunun iflas ettiğine dikkati çeken Tokur, "Gazze'deki çocuğun gözyaşını sileceğiz. Batı'yı yok olmaya mahkum edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize, Kudüs'ümüze, Gazze'mize desteğimizi en güçlü şekilde devam ettirme temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Filistinliler için hep birlikte dua edilen mitinge, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün yanı sıra bazı milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.