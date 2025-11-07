İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2162
  • EURO
    48,8986
  • ALTIN
    5429.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da cezaevi bağlantılı suç çetesi çökertildi: 13 yakalama
Güncel

İstanbul'da cezaevi bağlantılı suç çetesi çökertildi: 13 yakalama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, hükümlü ele başı Temel A.'nın yönettiği organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA7 Kasım 2025 Cuma 23:31 - Güncelleme:
İstanbul'da cezaevi bağlantılı suç çetesi çökertildi: 13 yakalama
ABONE OL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit' suçlarından 5 farklı eyleme karıştıkları belirlenen 15 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet silah sürgü kapağı, 1 adet namlu, 2 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli metal parçaları ele geçirildi. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

  • istanbul
  • suç örgütü
  • operasyon
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.