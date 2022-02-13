İstanbul'da çıkan yangına ilişkin 3 tutuklama

AA 13 Şubat 2022 Pazar 02:01 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 02:01

Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Güngören'deki tekstil imalathanesinde önceki gün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti. Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.