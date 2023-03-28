İstanbul'da Çinli kadının sır ölümü: Eşinin ifadesi alınacak

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can Van tarafından üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu. Kadının hareketsiz olması üzerine adam, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

YURTDIŞINDAN GELDİĞİ GÜN EŞİNİ ÖLÜ BULDU

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurtdışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.