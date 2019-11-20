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İstanbul'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

  • AA
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Vatan Caddesi'nde Aksaray istikametinde seyreden 49 AAE 135 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan cipin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

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