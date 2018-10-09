İstanbul Bağcılar'da çökme riskiyle bir bina boşaltıldı

Bağcılar'da yan tarafından inşaat temel kazısı yapılan binada çatlaklar oluştu. Bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki binada çatlaklar oluştu. Fark edilmesi bina boşaltıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.