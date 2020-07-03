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İstanbul'da 'DEAŞ' operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 16:53 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 16:53
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çatışma bölgeleri ile irtibatlı, sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Polis, 2 Temmuz'da Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece'de 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca ile 2 fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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