23 Eylül 2025 Salı
Güncel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 6 ilçede adreslere baskın düzenlendi

İstanbul'un 6 ilçesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı ve örgüt yanlıları ile irtibatı olduğu belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

IHA23 Eylül 2025 Salı 11:05
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler iletilen 8 şüpheli, örgüte müzahir sosyal medya paylaşımlarında bulunan 1 şüpheli ve örgüt yanlısı şahıslarla para transfer işlemi gerçekleştiren 1 şahıs olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul'un 6 ilçesinde 10 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

