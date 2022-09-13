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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı işlemler yaptığı, birbirleri ile ortak para trafiği tespit edilen 2'si Türk vatandaşı 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

AA13 Eylül 2022 Salı 08:44 - Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DEAŞ ile bağlantılı işlemler yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul'da ikamet eden 2'si Türk vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

  • DEAŞ operasyonu
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