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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı 20 şüpheli tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli Kocaeli ve Yalova'da 23 ayrı adrese 20 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yapılan çalışmalarda 26 bin dolar ile yaklaşık 350 gram altın ele geçirildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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