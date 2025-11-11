İSTANBUL 19°C / 12°C
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı arayışında oldukları öğrenildi
Güncel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı arayışında oldukları öğrenildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların bir kısmının örgüt adına eylem arayışında oldukları, bazılarının ise bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile sosyal medya üzerinden güncel propaganda faaliyeti yaptıkları öğrenildi.

AA11 Kasım 2025 Salı 10:42
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Saldırı arayışında oldukları öğrenildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütüne ait bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videolarıyla güncel propaganda faaliyetlerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistem anlık mesajlaşma programını kullanan, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yapan ve eylem arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte, 9 ilçedeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

