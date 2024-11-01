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Güncel

İstanbul'da DEAŞ'ın illegal mescit ve medrese faaliyetlerine yönelik operasyon! 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Ahidder adı altında yasa dışı mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunan 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 23:44 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ'ın illegal mescit ve medrese faaliyetlerine yönelik operasyon! 23 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunan şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden 10'u hakkında imza atma yükümlülüğü, 1'i hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde Ahidder adı altında illegal mescit ve medrese faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Şüpheli M.K'nin yasa dışı cihat içerikli ders ve sohbetler ile etkinlikler yaptığını belirleyen ekipler, örgüt adına açılacak sözde mescit ve medrese faaliyetlerinde kullanılmak üzere fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığını ortaya çıkarmıştı.

Terör örgütü ve oluşumlarına finans temini sağlayan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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