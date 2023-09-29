Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur özellikle sabah saatlerinden itibaren Pendik'te etkili oldu. Sele neden olan sağanak yağış kent genelinde trafik yoğunluğuna da yol açtı.

Yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı alt geçitleri de su bastı.

Su baskınlarına ilçe belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

ŞİŞLİ'DE SUYA KAPILAN KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI

Şişli'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları adeta su bastı. Mecidiyeköy Mahallesi'nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı. Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.