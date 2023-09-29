İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4539
  • EURO
    29,1489
  • ALTIN
    1653.08
  • BIST100
    8325.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da değişmeyen manzara! Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı
Güncel

İstanbul'da değişmeyen manzara! Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Yağış nedeniyle Pendik'te yollar göle dönerken alt geçitleri su bastı. Öte yandan dün Şişli'de suya kapılan kadını vatandaşların kurtardığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 10:05 - Güncelleme:
İstanbul'da değişmeyen manzara! Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı
ABONE OL

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur özellikle sabah saatlerinden itibaren Pendik'te etkili oldu. Sele neden olan sağanak yağış kent genelinde trafik yoğunluğuna da yol açtı.

Yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı alt geçitleri de su bastı.

Su baskınlarına ilçe belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

ŞİŞLİ'DE SUYA KAPILAN KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI

Şişli'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları adeta su bastı. Mecidiyeköy Mahallesi'nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı. Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı. Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.