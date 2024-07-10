İstanbul'da dehşete düşüren olay! Köpek yüzünden cinayet

İstanbul'daki sitede sokak hayvanlarını besleyen anne-kız, kavga ettikleri komşuları fenalaşıp yaşamını yitirince 'Kasten adam öldürmek'ten tutuklandı.

İstanbul Maltepe'de akademisyen Belma Uzun ile yaşlı çift arasında başıboş sokak hayvanı besleme yüzünden çıkan tartışmanın bir benzeri Başakşehir'de yaşandı. Bu kez tartışma bir tarafın cezaevine diğerinin mezara girmesiyle sonuçlandı.

22 Haziran'da meydana gelen olayda site bahçesinde sokak hayvanı besleyen Gülay Ö., bahçeye koyduğu yuva ve mama kaplarının yönetici Elfida Avcı tarafından şikayet üzerine kaldırılıp sitenin çıkışındaki alana konulduğunu öğrendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olay günü Elfida Avcı ile karşılaşan Gülay Ö (37). arasında tartışma çıktı. Yöneticinin eşi Selahattin Erol, ikiliyi ayırmak isterken arbede büyüdü. Bir süre sonra Gülay Ö.'nün kızı Kader Zerda D. (20) de olaya dahil oldu. Kavgayı komşular ayırdı, taraflar polisi aradı. Bu sırada kendilerine ait araçta bekleyen Selahattin Erol fenalaşarak olay yerinde hayatını kaybetti.

YÜZÜME VURDU, ELİNİ ISIRDIM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gözaltına alınan anne-kız Erol'un ölümüne sebebiyet vermediklerini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Gülay Ö. ifadesinde "Elfida Hanım tartışırken benim yüzüme vurdu. Ben de karşılık verdim. Selahattin Erol beni tutunca elini ısırdım. Araçlarında beklerken Selahattin Erol fenalaştı" dedi. Kader Zerda D. ise ifadesinde "Annemim kavga ettiği kişiler bana yumruk salladı. Ben de onlara yerde duran araba yıkama fırçasını fırlattım. Ancak kimseye değmedi" dedi.

'HİJYEN SORUNU OLUŞTURUYORDU'

Elfida Avcı ifadesinde anne kızın Selahattin Erol'a taşla vurduklarını iddia ederek şunları söyledi: "Ben sitenin yöneticisiyim. Sitenin içinde sokak hayvanı besledikleri için hijyen olarak çok sıkıntı oluyordu. Biz de yuvaları ve mama kaplarını sitenin çıkış kapısının önüne taşıdık. Olay günü Gülay Ö. ile tartışma çıkınca saçlarımdan tutup beni darp etti, Selahattin'in başına da uzun bir sopa ile vurdu. Elini ısırdı. Gülay Ö.'nün kızı ise biz araçta beklerken dubalarla araca zarar verdi. Bu sırada Selahattin fenalaştı. Kendinden geçmişti. Kalp krizi geçirdiğini anladım" dedi.

TUTUKLAMAYA AVUKATTAN İTİRAZ

Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D. çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak 'görgü tanıklarının ifadeleri, olay yeri görüntüleri ve suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığını' gösterdi. Ailenin avukatı Özlem Altun Akyol, karara itiraz etti. Akyol, itiraz dilekçesinde "Maktulün ölümü ile müvekkillerimin eylemi arasında bir bağ yoktur. Tutanağa göre Erol'un sadece elinde ısırık yarası mevcuttur. Kendisi strese bağlı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verdi. Ancak üst mahkeme itirazı reddetti.