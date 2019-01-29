İstanbul'da denizde ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Kadıköy İskelesinde belediyenin temizlik görevlileri tarafından denizde hareketsiz duran bir kişinin fark edilmesi üzerine durum polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçlerince iskele etrafına şerit çekildi. Deniz polislerince sudan çıkartılan kişi, iskelenin yanında bulanan Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonuna ait iskeleye götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu şahsın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA