16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3487
  • 6,1261
  • 225.053
  • 101.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da denizde ceset bulundu

Kadıköy'de denizde bulunan erkek cesedi deniz polislerince karaya çıkartıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kadıköy İskelesinde belediyenin temizlik görevlileri tarafından denizde hareketsiz duran bir kişinin fark edilmesi üzerine durum polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, güvenlik güçlerince iskele etrafına şerit çekildi. Deniz polislerince sudan çıkartılan kişi, iskelenin yanında bulanan Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonuna ait iskeleye götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu şahsın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM raportörü Kaşıkçı cinayet mahalinde

BM raportörü Kaşıkçı cinayet mahalinde

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA