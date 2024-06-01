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Güncel

İstanbul'da denizin rengi değişti! Alg yoğunluğu dronla görüntülendi

Büyükçekmece'de denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi. Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
İstanbul'da denizin rengi değişti! Alg yoğunluğu dronla görüntülendi
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Hava sıcaklığının artışıyla birlikte ilçede denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, AA muhabirine, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

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