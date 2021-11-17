İstanbul'da deprem mi oldu? Düzce deprem son dakika! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. AFAD, merkez üssü Düzce olan depremin büyüklüğünü 5.0 büyüklüğünde kaydederken, Kandilli Rasathanesi 5.2 olarak belirledi. Düzce deprem son dakika... Düzce'de büyüklüğü 4.4 olan ikinci bir sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin Düzce'de meydana geldiğini kaydetti. Düzce deprem son dakika! 5.2 lik depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, 'İstanbul'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi deprem verileri
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Düzce'nin 18 kilometre açığında Saat 15.40'ta 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Düzce Merkez'de 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli merkez üssü Düzce olan depremi 5.2 olarak duyurdu. Depremin saat 15.40'ta olduğu kaydedildi. Deprem, İstanbul ve çevresinde de yoğun bir şekilde hissedildi.
Düzce'de 2. bir deprem daha meydana geldi. Merkez Üssü Düzce Köprübaşı (Ömerefendi) olan deprem, Saat 15.57'de gerçekleşti. Yaşanan artçı sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.
Büyüklük 5.0 (Mw)
Yer Düzce - Merkez
Tarih 17/11/2021 - 15:40:15 (TS)
Enlem 40.8448 (K)
Boylam 31.0316 (D)
Derinlik 18.02 (KM)
Depremin Merkez Üssü YAYAKBASI-(DUZCE)
Saat: 15:40:15
Enlem(N) 40.8363
Boylam(E) 31.0225
Derinlik(km) 7.9