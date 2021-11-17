İstanbul'da deprem mi oldu? Düzce deprem son dakika! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

17 Kasım 2021 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:35

Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. AFAD, merkez üssü Düzce olan depremin büyüklüğünü 5.0 büyüklüğünde kaydederken, Kandilli Rasathanesi 5.2 olarak belirledi. Düzce deprem son dakika... Düzce'de büyüklüğü 4.4 olan ikinci bir sarsıntı meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DÜZCE'DE DEPREM SON DAKİKA!



Kandilli Rasathanesi İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin Düzce'de meydana geldiğini kaydetti. Düzce deprem son dakika! 5.2 lik depremin ardından 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, 'İstanbul'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son depremler verilerine göre Merkez üssü Düzce'nin 18 kilometre açığında Saat 15.40'ta 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İSTANBUL VE ÇEVRESİ DE SALLANDI!

AFAD verilerine göre, Düzce Merkez'de 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli merkez üssü Düzce olan depremi 5.2 olarak duyurdu. Depremin saat 15.40'ta olduğu kaydedildi. Deprem, İstanbul ve çevresinde de yoğun bir şekilde hissedildi.

SON DAKİKA: BİR ARTÇI SARSINTI DAHA!

Düzce'de 2. bir deprem daha meydana geldi. Merkez Üssü Düzce Köprübaşı (Ömerefendi) olan deprem, Saat 15.57'de gerçekleşti. Yaşanan artçı sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.

AFAD DEPREM VERİLERİ

Büyüklük 5.0 (Mw)

Yer Düzce - Merkez

Tarih 17/11/2021 - 15:40:15 (TS)

Enlem 40.8448 (K)

Boylam 31.0316 (D)

Derinlik 18.02 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Depremin Merkez Üssü YAYAKBASI-(DUZCE)

Saat: 15:40:15

Enlem(N) 40.8363

Boylam(E) 31.0225

Derinlik(km) 7.9