İstanbul'da deprem riski bulunan tüm okullar boşaltıldı

Vali Gül, İstanbul'da güçlendirme çalışması tamamlanan iki okuldan biri olan 23 derslikli Beyoğlu Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Burada, 17 Şubat'ta İstanbul Valiliği kararıyla güçlendirme ya da yıkılarak yeniden yapım kararı alınan 93 okulla ilgili açıklama yapan Gül, 1999 Gölcük depreminin bir milat olduğunu, deprem sonrası yapılardaki standartların değiştiğini anlattı.

Bu kapsamda, 1999 depremi öncesinde inşa edilen okulların dayanıklılıklarının artırılması için çalışmalar yapıldığını hatırlatan Gül, 2006'da özel bir proje koordinasyon ekibi kurulduğuna vurgu yaptı.

- 769 OKUL GÜÇLENDİRİLDİ, 448 OKUL YENİDEN YAPILDI

Gül, kentteki 1418 okulun 1999 depreminin ardından çeşitli testlere tabi tutulduğunu, bunun 1351'inin güçlendirilerek ya da yeniden inşa edilerek elden geçirilmesine karar verildiğini hatırlatarak, 769 okulun güçlendirildiğini, 438 okulun yeniden inşa edildiğini, 144 okuldan 51'ininin geçen sene, 93'ünün 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra boşaltıldığını ifade etti.

Son 6 ayda boşaltılan okulların 68'inin yıkılıp yeniden yapılacağını, 25'inin ise güçlendirileceğini dile getiren Gül, 2022'de boşaltılan 51 okulun Ocak 2024'te eğitim öğretime açılacağını, bu yıl boşaltılan 93 okulun ise 2024-2025 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Gül, okullarında çalışma yapılan öğrencilerin bir süre misafir öğrenci olarak başka okullarda eğitim alacağını bildirdi.

Güçlendirme ve yeniden inşa çalışmalarının bütçesinin 40 milyar lira olduğunu belirten Gül, İstanbul'da riskli bilinen ve eğitim öğretime devam eden hiçbir okulun bulunmadığına, riskli okulların boşaltıldığına, özel okul binalarıyla ilgili de çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

- "HAYIRSEVERLERİN KATKILARINA DA İHTİYACIMIZ VAR"

Vali Gül, Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımlarından birini yönettiğine değinerek, İstanbul'un da bu yatırımlardan payına düşeni aldığını belirtti.

Kentin sürekli göç aldığını ve genç nüfusun fazla olduğunu belirten Gül, "Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin dışında hayırseverlerin katkılarına da ihtiyacımız var. Bizim başlattığımız kampanyayla birlikte hayırseverlerimiz bazen tek başına, bazen devlet-vatandaş işbirliğiyle okul yapmaya başladı. Amacımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 1000 hayırsever bulmak, bunlarla protokol yapmak. 1000 hayırsever bulduğumuzda okullarımız, birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, bununla birlikte çeşitli dini ve kültürel tesisler, gençlik sporun ihtiyaçları hemen hemen tamamlanmış olacak. Çok sayıda hayırseverimiz bizlere müracaat ettiler, bunların proje ve protokol süreci başladı. Daha da hızlanarak devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'e İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı da eşlik etti.