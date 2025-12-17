İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7404
  • EURO
    50,0798
  • ALTIN
    5946.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da dev operasyon: Aranan 572 kişi yakalandı
Güncel

İstanbul'da dev operasyon: Aranan 572 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı polis uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 572 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 1062 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 572 kişi yakalandı
ABONE OL

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1434 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1301 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 367 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

- 2 MİLYON 417 BİN 556 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 70 fişek, 1187 gram uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 676 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ile 20 yabancı uyruklu ve 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.

  • polis uygulaması
  • şüpheli gözaltı
  • istanbul suç operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.