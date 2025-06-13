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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 2 milyon 535 bin 680 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 266 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 13:42 - Güncelleme:
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 10 Haziran'da Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Ekipler, zanlıların sentetik ecza hap üretim imalathanesi olarak kullandıkları Arnavutköy'deki bir adrese de baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 milyon 535 bin 680 sentetik ecza hap, 810 bin boş kapsül, sentetik ecza üretiminde kullanılan 266 kilo kimyasal madde, sentetik ecza üretiminde kullanılan 7 elektronik cihaz, 1 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Sergiyi gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gençliği ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, bu mücadelenin aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bir gereği olduğunu söyledi.

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