9 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

9 Ekim 2025 Perşembe 07:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

