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İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu

Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde işkence gören, hayatını kaybeden ve istismara uğrayan mağdurlara ilişkin devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında İstanbul'da suç duyurusunda bulunuldu.

AA13 Aralık 2024 Cuma 15:05 - Güncelleme:
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Gülden Sönmez tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Esed başta olmak üzere askeri ve siyasi sorumlular şüpheli olarak yer aldı.

Dilekçede, avukat Sönmez ile bazı hukukçuların, 7 Mart 2019'da 533'ü kadın bin 183 mağdur adına şüpheliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulunduğu hatırlatılarak, şüphelilerin Interpol tarafından yakalama kararı çıkarılıp Türkiye'ye teslim edilmeleri talep edildi.

Türkiye'deki soruşturma sürecinde Suriye'de kurulacak yeni yönetimle adli yardımlaşma sağlanarak, başta Sednaya Hapishanesi olmak üzere özel kriminal inceleme yapılması istenilen dilekçede, Esed hakkında UCM'ye yeni deliller sunulacağı, başta Esed olmak üzere şüpheliler hakkında tutuklama talep edileceği kaydedildi.

Dilekçede, yeni sunulacak delillerle yargılamanın başlamasının talep edileceği aktarılarak, ayrıca UCM'den Sednaya ve diğer hapishaneler etrafındaki toplu mezarlarda delil incelemesi yapılması amacıyla heyet gönderilmesinin isteneceği anlatıldı.

  • Beşşar Esed
  • Sednaya Hapishanesi
  • Suriye Mağdurları

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