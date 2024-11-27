İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin Sarıgazi sözde alan sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin, kamu araçlarının kaçırılması, şiddet eylemlerinde kullanılması ve bu eylemlerin organize edilmesi gibi faaliyetlere karıştığı belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

