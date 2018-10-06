Silivri'de doğalgaz hattında patlama meydana geldi
Silivri'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.
- AA
Gazitepe Mahallesi'ndeki doğalgaz hattındaki patlama sonrası çevrede yoğun duman oluştu.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Silivri Belediye Başkanı Işıklar, "Gaz kesildi, yangın kontrol altında görünüyor" dedi
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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