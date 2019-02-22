İstanbul'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
- DHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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